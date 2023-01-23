Кулеба: мы находимся на финальной стадии по поставке Украине танков Leopard

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос по поставкам партнерами Украине танков Leopard на данный момент уже находится на финальной стадии. Осталось сделать последние полшага.

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Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он ответил на вопрос, изменилась ли ситуация после встречи министров иностранных дел стран ЕС, во время которой обсуждали военную помощь для Вооруженных сил Украины.

"Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. Я не сомневаюсь, что и Leopard до нас доедут, мы находимся на финальной стадии", – отметил министр.

По его словам, Киев во время переговоров с Берлином каждый раз отмечает: каждый новый день обсуждений вопроса о передаче ВСУ "Леопардов" – это еще один день реальных боев на фронте в Украине. От того, как быстро Германия примет соответствующее решение, зависит то, как много крови еще прольют украинцы.

Украинские власти и дипломаты пытаются максимально ускорить принятие решения о предоставлении танков, работа идет на всех уровнях. "Президент Украины Владимир Зеленский лично этим занимается, министр обороны Алексей Резников, я", – отметил Кулеба.

Он добавил, что в случае с Германией решение о предоставлении Украине каждого типа оружия было проблемным. Это касается и гаубиц, и систем ПВО, и БМП Marder. Такова особенность ФРГ и ее следует учитывать, говорит Кулеба.

"Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат и в этот раз так же его получим", – добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения по поставкам Украине оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было раньше и будет дальше.

– В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Однако пока такой запрос не поступал.

– А министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в ближайшее время правительство ФРГ озвучит окончательное решение о том, передавать ли Украине танки Leopard.

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