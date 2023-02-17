Кулеба назвал государства, от которых Украина хочет получить истребители: авиация нужна для контрнаступления

Украину особенно интересуют поставки самолетов-истребителей от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. У этих государств много авиации и значительные производственные мощности.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью WAZ, записанному незадолго до начала Мюнхенской конференции по безопасности. Напомним, что саммит в Мюнхене (Германия) пройдет 17-19 февраля.

Глава МИД Украины сказал, что эти страны "имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов".

Современные истребители могли бы сыграть важную роль в контрнаступлении наших Сил обороны, а также помогли бы в защите украинского неба от российских ракет.

В интервью Кулеба сообщил, что пока ни одно государство не взяло на себя обязательства поставлять истребители Воздушным силам ВС Украины.

"Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, другие сделают это в скором времени", – уверен глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европейский парламент 16 февраля принял резолюцию, которая призывает предоставить Украине истребители и урегулировать конфискации активов России. За документ проголосовали 444 политика, против – 26, еще 37 воздержались.

– Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон готов приступить к обучению украинских летчиков пилотированию Eurofighter Typhoon. Передача этих самолетов еще не решена окончательно, а обсуждается с партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!