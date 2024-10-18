Блог | Курская операция достигла большинства поставленных целей
Курская Операция таки смогла кроме военно-политических целей достичь еще и чисто военные, заставив командование ВС РФ оттянуть около 50 тысяч личного состава и технику на Курщину с Востока нашей страны, а также предупредила наступление врага с севера, нарушив подготовку и слаживание группировки московитов в этом районе.
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Окрім цього, було продемонстровано нашим Західним партнерам і партнерам РФ по ОДКБ, що кордони РФ диряві і вона сама не має ресурсів його захистити.
Вже можна говорити, що Курська Операція досягла більшості цілей, що ставилися військово-політичним керівництвом України.
Асиметричні дії є однією з ефективних тактик в умовах обмеженого людського ресурсу та відсутності належної кількості боєприпасів на ЛБЗ.
За будь-яких умов, саме перенесення бойових дій на територію агресора є важливим фактором.
Ми не захоплюємо чужі території, нам вони не потрібні. Ми демонструємо, що у цю гру можна грати удвох.