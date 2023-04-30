Куски ракет, мин и снарядов: как выглядит свалка остатков российской агрессии в Запорожье. Фото
В Запорожье украинские военные создали свалку из остатков вооружения государства-агрессора России. Им российские террористы обстреливали прифронтовые населенные пункты в Запорожской области.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" в воскресенье, 30 апреля. Речь идет об остатках ракет и снарядов, которыми враг бил по мирным городам региона, уничтожая здания и убивая мирных украинцев.
Как говорится в сообщении, такая свалка была создана, чтобы хранить доказательства многочисленных военных преступлений российской армии в Украине.
"Свалка безопасных остатков оружия в Запорожье. Снаряды свозят, чтобы хранить доказательства военных преступлений армии РФ", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты газеты The Guardian показали кладбище российских ракет в окрестностях Харькова. С начала полномасштабной войны к концу марта 2023 года Россия выпустила по Украине более 5 тысяч ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Огромная их часть упала на Харьков.
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