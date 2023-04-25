Квасневский и Порошенко предостерегли от замораживания войны в Украине

Мир больше не может питать никаких иллюзий, что в ДНК России есть что-то от демократии – там течет авторитарная кровь. И Украина сегодня защищает не только себя, но весь западный мир от этого монстра.

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Об этом сказал президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, ставший гостем Европейского Экономического Конгресса в Катовице, пишет польское издание Super Express.

Квасьневский вместе с пятым Президентом Украины Петром Порошенко наметили сценарии для Украины и мира на ближайшие месяцы и годы. Оба настаивают: замораживание войны категорически неприемлемо ни для Украины, ни для мира.

"Замораживание войны не остановит Путина. Он выиграет время и поставит новую цель, по этому поводу ни у кого не должно быть иллюзий", – говорит Петр Порошенко.

В свою очередь Александр Квасьневский подчеркнул, что ключевое значение будет иметь позиция объединенного мира, пообещавшего Украине поддержку в сфере боеприпасов, ракетных систем и систем обороны.

"Мероприятие должно сдержать свое слово и Украина должна получить эти поставки, потому что она готовит свое наступление, и мы должны ей помочь. Потому что это будет еще одно проявление солидарности с украинским народом", – отмечает экспрезидент Польши.

Он объясняет – это также будет четким сигналом для Путина, которому, возможно, наконец-то скажут, что Россия просто проиграет эту войну и пора это принять.

Украина борется не только за себя против России. Украина борется не только за наши демократические, европейские ценности. Следует сказать, что во многом Украина борется, к сожалению, вместо нас. Заменяет нас в этой борьбе. И если бы не Украина, нужно было бы эту борьбу продолжать – возможно, и в странах Балтии», – заметил Квасьневский.

На вопрос, когда война в Украине закончится, Порошенко заявил: необходима полная депутинизация Запада, последующие жесткие санкции против России и передача Путина и других российских военных преступников в международный трибунал.

"Депутинизация должна состояться на континенте, в Германии, Франции, а также в Польше, потому что все должны понимать, что Путин не знает другого языка, кроме языка силы. Мы поможем Европе в депутинизации, за это мы боремся в этой войне", – подчеркнул Порошенко.

Квасьневский добавил – окончанием войны должен быть мир на условиях, которые определит Украина. "Никто не должен решать условия мира для Украины. Украина сама решает, когда она хочет начать эти переговоры и на каких условиях. Какими бы ни были переговоры, основная, ведущая роль в выстраивании этого плана должна остаться в Украине. Мы должны ее поддерживать", – подчеркнул бывший президент Польши.