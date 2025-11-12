Lasar’s Group – специальное подразделение тяжёлых дронов в составе Национальной гвардии Украины, созданное и возглавляемое бизнесменом, полковником НГУ Павлом Елизаровым. В составе проходят службу 1300 бойцов. 98% – бывшие гражданские, а структура подразделения построена по принципу "Формулы-1": чёткие роли, оперативный анализ результатов и постоянное обучение.

Значительная часть команды – люди из бизнеса, логистики, IT, администрации и финансов. Их компетенции адаптированы под военные задачи: организация, аналитика, управление процессами. Кадровые решения принимаются по критериям эффективности и функциональности, а не исключительно по военной выслуге.

Модель работы подразделения напоминает команду "Формулы-1" с чётким распределением ролей: пилоты, штурманы, разведка, техническая поддержка и отработанные механизмы быстрого обратного связи по результатам операций. Ещё одна инновация – распределение дронов и боеприпасов поручено разведывательному подразделению. Именно разведка лучше всего понимает ситуацию на фронте, имеет стратегические идеи и может планировать операции. Lasar’s Group преимущественно состоит из бывших финансовых аналитиков, которые эффективно адаптировали свои навыки для анализа потребностей и логистики.

Lasar’s Group – яркий пример того, как можно трансформировать гражданские знания и навыки в боевое преимущество. Их модель показывает: в XXI веке успех на поле боя зависит не только от традиционных военных институтов, но и от умения интегрировать бизнес-подходы, аналитику и инновации.