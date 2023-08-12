'Лекарства гражданам Украины выдавать не будут': в Херсонской области продолжается принудительная паспортизация РФ

Во временно захваченным войсками России поселке Лазурное в Херсонской области оккупанты продолжают незаконную принудительную паспортизацию украинцев. Ставленник россиян, так называемый "глава" администрации Александр Дудка пригрозил, что жителям, которые не получили паспорт страны-агрессора России, не будут выдавать медикаменты.

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В частности не получат инсулин люди с диабетом, для которых он жизненно необходим. Заявление гауляйтера распространили российские пропагандистские каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дудка назвал тех украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, "ждунами". Он сказал, что гражданам Украины не будут давать лекарства, купленные на деньги РФ.

"Медицинские препараты, приобретенные из бюджета Российской Федерации, гражданам Украины выдавать не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны", – заявил он.

Кроме того, представитель оккупантов пригрозил также не выдавать гуманитарную помощь людям, которые не хотят получить паспорт страны, "которая их кормит, дает им пособия, выдает им гуманитарку и обеспечивает их безопасность".

Также Дудка сказал, что у него якобы есть список местных жителей, чью дети не ходят в школы с российскими программами. Он пригрозил привлечь их к "административной и уголовной ответственности", а потом "посадить в автобусы и вывезти на полосу разграничения".

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

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