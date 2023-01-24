'Леопарды' в ближайшее время будут в Украине, и не только эти танки, – Порошенко из Брюсселя

Украина в ближайшее время получит западные танки. Это создаст мощный броневой кулак для обеспечения наступления ВСУ.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко, который сейчас находится в Брюсселе. Пятый президент провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО, Европарламенте и Еврокомиссии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Порошенко подчеркнул – вопрос с танками для ВСУ решен.

"Цель была одна, очень важная – помочь Украине. Позиция первая – больше оружия украинской армии. Тема "Леопардов" – мы считаем, что эта тема решена", – отметил Порошенко.

"Снабжение танков никогда никому не казалось невероятным. Какую роль сейчас выполняет Украина и ВСУ? Они выполняют роль 5-й статьи Североатлантического соглашения. Не 5 статья, а Вооруженные Силы Украины защищают страны-члены НАТО. И это интерес не только Украины, но и стран-членов НАТО обеспечить повышение эффективности действий ВСУ", – объясняет Петр Порошенко.

"Сейчас уже передан официальный запрос Польши на поставку нам 14 "Леопардов". Мы ожидаем, что уже считанными часами, даже не днями, измеряется решение о предоставлении разрешения Польше. Мы не исключаем, что Польша вообще в течение определенного времени примет решение закупить другие танки включительно" с корейскими и передать нам больше танков "Леопард", которые находятся на вооружении Польши", – сообщил Порошенко.

"Мы ждем соответствующего решения и знаем, что оно будет на днях от Германии. Это, безусловно, создает мощный броневой кулак для обеспечения наступления на определенных участках фронта", – отмечает Петр Порошенко.

"Но наступление неэффективно без средств воздушной защиты. Наступление неэффективно без того, чтобы мы не остановили господство россии в воздухе. И поэтому я задавал вопросы сейчас о ракетах, истребителях. Уверен, что это тоже будет. А танки – я утверждаю – "Леопарды "В ближайшее время будут в Украине, и не только из Польши, и не только "Леопарды", – отметил Порошенко.

"Мы говорим о начале следующего Рамштайна с F-16, из самолетов-истребителей, из штурмовых вертолетов, по увеличению радиуса действия "Хаймарсов", с ракет повышенного радиуса действия до 700 км, включая ATACMS. Для того чтобы достать центры управления, центры логистики, склады боеприпасов и помогать эффективным действиям Вооруженных сил Украины", – объясняет Порошенко.

"Вместе с тем мы должны обеспечить средствами наступления и обороны Вооруженные Силы, включая гранатометы, системы радиоэлектронной борьбы, стратегические беспилотники. У нас был очень предметный, очень конкретный разговор, и я думаю, что он в ближайшее время принесет свои результаты", – резюмирует Порошенко.