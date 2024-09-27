'Летели камни': жительница Кривого Рога рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Российские оккупационные войска утром 27 сентября нанесли удар по Кривому Рогу. Оккупанты поразили районное управление Национальной полиции, в результате чего пострадали, и под завалами здания могут оставаться люди.

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О моменте атаки рассказала местная жительница. Видео с ее свидетельствами опубликовали местные СМИ.

Наталья, жительница дома, расположенного рядом с местом взрыва, вспоминает, что прежде всего услышала звук взрыва и пыль. После этого женщина сразу решила проверить, все ли хорошо у соседей.

"Взрыв и пыль, камни летят. Выглянула в подъезд сразу и по соседям. Все соседи, слава Богу, живы. Это самое главное сейчас", – рассказала Наталья.

Женщина сообщила, что ее квартира осталась невредимой, однако крыша многоэтажки получила повреждения, а в стенах появились новые трещины. В подъезде выбило окна. Однако самое важное, как отметила женщина, ни один из ее соседей не пострадал.

Ранее сообщалось, что утром оккупанты нанесли ракетный удар по полицейскому управлению в Кривом Роге. Есть пострадавшие, идет поисково-спасательная работа. Под завалами строения могут находиться люди.

Напомним, утром 27 сентября россияне атаковали "Шахедами" Измаил в Одесской области. Разрушения подверглись жилым домам. Известно о трех жертвах, а также о раненых.

Также с самого утра оккупанты наносят удары по Херсону и области. Там также есть раненые, в частности контузию и травмы получил мальчик 4 лет.