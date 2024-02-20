'Лишь чудо могло бы меня спасти': сеть поразила прощальная записка 22-летнего француза, погибшего в боях за Украину. Фото

В сети распространили прощальную записку, написанную 22-летним бойцом Интернационального Легиона Андреасом Галлоцци своей семье. В ней гражданин Франции, отправившийся защищать Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения, отметил, что на войне его могло бы спасти только чудо, но он не сожалеет о своем выборе.

Воин погиб 16 февраля 2023 года в боях под Новоселовским Сватовского района Луганщины. Последние слова защитника в годовщину его смерти выложил в Facebook его знакомый Оливер Жуэ, украинский перевод сделала Елизавета Юхнова.

Андреасу Галлоцци родом из департамента Йонна в Бургундии было всего 22 года. Знакомые говорят, что он всегда хотел быть военным, в 2020-и присоединился к французскому 17-му инженерно-парашютному полку.

А в 2022 году молодой человек уехал из Франции, чтобы защищать демократию, Украину, украинцев и Европу. В Интернациональном легионе, где Андреас получил позывной "Френчи" (Frenchie), побратимы отмечали, что он был решительным и с удовольствием исполнял свой долг.

В телефонных разговорах с мамой Эдит сын повторял: "Мама, мне хорошо там, где я сейчас. Я знаю, зачем я приехал. Я понимаю, на что я иду". А однажды на передовой он ей сказал: "Мама, здесь 14-18 (*годы Первой мировой войны) в XXI веке".

Его двоюродный дедушка, чью историю Андреас и другие члены его семьи слышали и хорошо знали, погиб во время боев 1918 года, на последок сказав: "Все хорошо".

В личных вещах Андреаса Галлоцци, которые вернули семье побратимы из Интернационального легиона, его мама нашла записку с указанием семьи, где искать его последние слова в телефоне. В "заметке уже поздно" воин написал:

"Война – это проклятие человечества, потому что война никогда не умирает. Всегда будут справедливые причины, за которые следует сражаться и умирать при необходимости, бороться против сумасшедших, желающих разрушить все, что их окружает, ради собственного Эго… Ничего другого, кроме мелочей".

А потом Андреас добавил еще одну заметку под названием "Последние слова", указав, что дальнейший текст был вдохновением от писем французских солдат Первой мировой войны. Друг иностранца отметил, что он добровольно выбрал текст, возможно потому, что тот задевал его наибольше, поэтому боец адаптировал фразы, добавляя собственные слова.

"Последние слова" Андреаса Галлоцци:

"Моя самая дорогая мама, милая семья, мои верные друзья. Для меня война кончилась, но я ни о чем не жалею, я видел достаточно героизма и ужасов.

Я молюсь, чтобы ваша судьба была милостивее. Наша жизнь – коротка. Я благодарен небу за все радости, за все счастье и испытания, которые уготовила мне судьба.

Моя жизнь была прекрасна и почти наполнена.

Эти несколько фраз будут моими последними. Я прожил свои последние часы, просматривая все фото с вами, мои драгоценные воспоминания.

Только чудо могло бы меня спасти. Я знал, что эта миссия могла быть слишком опасной, однако я мужчина упрямый, не хотел оставлять своих друзей ехать самим в центр этого ада.

Война делает людей безумными. Я исполнил свой долг, отстоял честь Франции, Украины и Европы. Я не чувствую никаких угрызений совести относительно отъезда в Украину, я нашел смысл своей жизни и своих убеждений. Единственное, о чем сожалею, возможно, это то, что некогда было полюбить кого-то всем своим сердцем.

Надеюсь, вы найдете силы простить меня и Господь хотел бы, возможно, соединить нас на небе или в другом месте, разъединив нас на этой земле.

Не забывайте никогда солдат, погибших за правое дело.

Я никогда вас не забуду, я люблю вас".

Эти слова боец Интернационального легиона написал 1 февраля 2023 года. А через две недели Андреас погиб в бою с российскими оккупантами на востоке Украины.

"Завтра будет ровно год, как Андреас погиб в бою против россиян. Завтра его мама Эдит будет на Майдане в Киеве, а в это же время Реми и другие будут на кладбище, где покоится Андреас во Франции", – написал друг защитника в посте от 16 февраля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2022 года погиб 20-летний боец Интернационального легиона Адриан Д. из Франции. Он получил ранение в результате российского артобстрела на Харьковщине, некоторое время находился в коме. Его сердце остановилось в полевом госпитале в прифронтовой области Украины.

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