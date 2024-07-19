Лишь 'официально' гастарбайтеров более 30 тыс.: в оккупированном Мариуполе растет количество конфликтов с мигрантами из России. Видео

В Мариуполе увеличивается количество конфликтов с мигрантами из России. По так называемым официальным данным россиян, только гастарбайтеров во временно оккупированном городе более 30 тысяч.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Недавно в местных пабликах было опубликовано видео, на котором виден конфликт между местными жителями и уроженцем Чечни на пляже Песчаный.

Мариупольцы были возмущены тем, что мужчина припарковал свой внедорожник прямо на пляжной зоне. Они попросили его семью припарковать автомобиль в отведенном для этого месте, вне пляжа, но мужчина отказался.

Это привело к конфликту. Когда одна из жительниц города попыталась снять номера машины, ей пригрозили, что разобьют телефон, а сын гражданина РФ заявил, что "перевернет" женщину.

Вчера помощник председателя Чечни Алаудинов высказался на этот счет, отметив, что в скором времени будет официальная реакция.

"В оккупированном городе растет количество мигрантов из РФ, в основном из кавказских регионов. Отметим, что по оценкам оккупационных властей Мариуполя, в городе работает около 30 тысяч мигрантов. Но настоящая цифра больше – рабочие с собой привозят семьи и также работают не легально. При этом растет конфликтность местного населения с приезжими", – отметили в горсовете.

Отметим, что на пляжах оккупированного побережья Азовского моря практически безлюдно. Несмотря на обещания российских властей обустроить здесь суперкурорт, на побережье царит настоящее запустение. Российские туристы не спешат на отдых в Мариуполь, Кирилловку, Бердянск, Урзуф. Большинство турбаз и санаториев давно предпочли российские военные и представители "ДНР", "ЛНР". Над пляжами кружат военные вертолеты, а в местных барах отдыхают буряты и мигранты из РФ. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, в оккупированном Мариуполе наблюдается увеличение количества случаев острых кишечных инфекций, однако город до сих пор не имеет специализированного инфекционного отделения. Так, из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, погиб один ребенок. Детей с инфекционными заболеваниями приходится доставлять до Донецка.