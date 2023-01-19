Литва передаст Украине два Ми-8 и десятки зенитных установок Л-70 в рамках нового пакета военной помощи

Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Общая стоимость указанного пакета помощи составит около 125 млн евро.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки для Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Общая стоимость пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро", – написал литовский министр.

Напомним: в Швеции также заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, борющейся с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

Кроме того, Великобритания отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone. Также Лондон планирует передать Украине эскадрилью основных боевых танков Challenger 2, а также три батареи дальнобойной тяжелой артиллерии AS-90 155 и несколько бронемашин, в том числе Bulldog.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Эстония передаст Украине самый большой пакет помощи тяжелого вооружения на сумму 113 млн евро. Так, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии;

– Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии по поставке нашему государству танков Leopard 2.

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