Логистика затруднена, но окружения нет: в Генштабе рассказали о ситуации в Покровске и Мирнограде

Украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области, ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

Подробности в комментарии СМИ рассказал представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев. Он опроверг информацию о том, что оккупанты держат полный огневой контроль логистических путей наших бойцов и оперативное окружение города.

"Ситуация остается сложной и динамичной. Враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", – подчеркнул он.

Россияне не оставляют попыток наступления и несут потери

Ковалев рассказал, что в Мирнограде украинские военнослужащие удерживают свои позиции и наносят потери противнику, который пытается продвинуться к городу. Несмотря на сложности с логистикой, снабжение осуществляется, а сообщения о полном огневом контроле противника над путями обеспечения или об оперативном окружении города являются выдумкой.

Представитель Генштаба добавил, что накануне подразделения, обороняющие Мирноград, получили необходимое вооружение и боеприпасы, также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых.

Аналогичная логистика и ротация осуществляются и в районе Покровска. Украинские военные продолжают активно противодействовать попыткам российской пехоты закрепиться в Покровске, проводя поисково-ударные действия и уничтожая позиции врага в пределах городской застройки.

По словам Ковалева, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В частности, в городе продолжаются поисково-ударные действия, уничтожаются позиции россиян в городской застройке.

Напомним, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – президент Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и результативно ликвидируют захватчиков вместе с техникой в самом городе и вокруг него.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Мирнограде не осталось ни одного уцелевшего здания – город лежит в руинах после длительных боев. До начала полномасштабного вторжения россиян там проживало около 50 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!