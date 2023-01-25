''Ложились один за другим'': в сети показали точную работу снайперов ССО по российским оккупантам. Видео

В Вооруженных силах Украины показали успешную работу своих снайперов на фронте. В результате метких выстрелов на одном из направлений были ликвидированы 4 захватчика, которые выдвинулись атаковать позиции украинских защитников.

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Соответствующее видео было опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook. "Оккупанты ложились один за другим. Снайперская пара ССО Украины отработала по противнику", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, пара украинских снайперов получила задание выдвинуться в одном из направлений наблюдения. В ВСУ узнали, что враг планирует наступление в этом районе.

Благодаря радиоперехвату выяснилось, что противник осведомлен о возможной работе украинских снайперов, но фраза "предупрежден значит вооружен" в этот раз не сработала.

"После обнаружения двух российских солдат наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре тела оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – рассказали в Командовании ССО.