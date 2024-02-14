'Лучшие результаты дает командная работа': 'птички' 63-й ОМБр отминусовали сразу 7 вражеских минометов. Видео

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по технике и личному составу российских оккупационных войск. На этот раз дроны 63 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили сразу 7 вражеских минометов.

Видео с попаданием "птичек" по враждебным целям опубликовали в Telegram-канале бригады. На кадрах – боевая работа бригадных аэроразведчиков вместе с группой пилотов "Смайлик", РУБАК и "Хищников" из патрульной полиции.

Благодаря успешному сотрудничеству, украинские воины лишили противника важного оружия.

"Лучшие результаты дает командная работа: сразу 7 вражеских минометов уничтожили наши "птички", при чем участие в процессе приняли бригадные аэроразведчики, группа пилотов "Смайлик", РУБАК и наши собратья "Хищники" из патрульной полиции. Четкая коммуникация, оставили врага без важного оружия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинские воины накануне, 13 февраля, продолжили наносить урон врагу на всех участках фронта. За сутки Россия потеряла 1060 своих солдат.