'Лучший способ – украинская Формула мира': Боррель сказал, чем должна закончиться война в Украине

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель уверен, что война, которую страна-агрессор Россия начала против Украины, должна закончится за столом переговоров. Он сказал, что диалог якобы уже нужно начинать, однако уточнил, что он должен быть построен на украинской Формуле мира.

Об этом глава европейской дипломатии сказал 13 октября во время своего визита в Пекин на брифинге с главой МИД Китая Ваном И по итогам заседания Стратегического диалога ЕС-Китай. Видео обнародовано на аккаунте Европейской службы внешних связей в социальной сети Х (ранее Twitter) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Топ-дипломат ЕС призвал Китай повлиять на Москву для прекращения агрессии в Украине и поддержать украинскую Формулу мира для окончания войны.

"Эта война должна закончиться. А для того должны быть переговоры о мире. Лучший способ достичь прогресса в этих переговорах – это украинская Формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", – подчеркнул Боррель.

Кроме того, он призвал Пекин не передавать оккупационной армии России вооружение для использование на фронте в Украине. В этом контексте дипломат отметил, что до сих пор никакой прямой военной поддержки РФ со стороны Китая не было.

Видео дня

Напомним, что 2 октября глава украинского государства Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с Боррелем. Он отметил важность ускорения предоставления нашей стране международной военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что темы переговоров с Россией об окончании войны нет даже на уровне намеков. Москва не показывает желание для этого процесса, а Украина на переговоры не согласится, пока ее территории захвачены оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!