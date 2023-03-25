Луганск и Донецк не сломались! Патриоты напомнили оккупантам, что им пора ''на выход''. Фото

На оккупированных Россией территориях украинские патриоты не устают напоминать захватчикам, что они находятся на украинской земле. В частности, такие напоминания появились на днях в оккупированных с 2014 Донецке и Луганске.

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Россиянам партизаны напомнили, что освобождение всей территории нашего государства уже совсем близко. Фото из оккупированных украинских городов опубликовали в Telegram-канале Движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".

Так, символы движения сопротивления оккупации – буквы "Ї" и желтые ленты – появились в оккупированном уже почти 9 лет Луганске. На стенах зданий также неизвестные патриоты изобразили сине-желтый государственный флаг Украины.

"Луганск — украинский город! Активисты движения "Желтая Лента" активно распространяют сотни патриотических плакатов в оккупированных городах каждый день! Простые прохожие, жители этих городов, поддерживают лозунги против р*шистов и ждут ВСУ!" – отмечено в сообщении.

Не отстает от Луганска и оккупированный Донецк. С риском для жизни донецкие патриоты там также демонстрировали свой протест против российской оккупации.

"Донецк — это Украина! Активисты движения "Желтая Лента" в Донецке, несмотря на невероятные трудности, распространили патриотические листовки и повязали желтые ленты как демонстрацию своего протеста российской оккупации. Жители Донецка не сломались, они продолжают сопротивляться и ждут ВСУ. Донецк – это Украина, и никакая оккупация не изменит этот факт", – отметили в "Желтой Ленте".

В Движении гражданского сопротивления оккупации также призвали украинцев во временно оккупированных городах присоединяться к ним.

"Чтобы наши желтые ленты снились оккупантам ночью - завяжи их всюду в собственном городе! Присоединяйся к движению "Желтая Лента" через чат-бот "Вместе", – говорится в сообщении.

Напомним, в годовщину проведения фейкового референдума в Крыму, 16 марта, партизаны устроили смелую акцию на полуострове. Патриоты констатировали: война началась с Крыма – в Крыму она и завершится.