Лукашенко после слухов о болезни снова прибыл к Путину в Москву: на фото заметили 'нюансы'

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум. Отметим, что ранее в сети активно обсуждали слухи о том, что у беларуского диктатора проблемы со здоровьем.

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О прибытии Лукашенко в Россию сообщают российские Telegram-каналы. Так, по словам самопровозглашенного главы Беларуси, он планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить проблемы, "которых вообще не должно быть" в отношениях между союзными странами.

Пользователи сети заметили, что диктатор держит в кармане куртки руку, которая раньше была перебинтована. Так, пользователи предполагают, что у Лукашенко до сих пор есть проблемы со здоровьем.

"С рукой все же что-то не так?" – прокомментировали в сети.

Кроме того, комментаторов смутил его внешний вид. Так, на официальную встречу с российским президентом Путиным Лукашенко прибыл в спортивном костюме.

Напомним, ранее Лукашенко появился на публике после нескольких дней отсутствия и у него заметили перебинтованную руку. Это может свидетельствовать о том, что он находился под усиленным контролем медицинских работников и лежал под капельницами.

Отметим, что после поездки на парад 9 мая в Москву, где самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразил болезненным видом, к нему в Минск из российской столицы несколько раз прилетали профессора из центра имени Бакулева. Судя по профилю врачей, посещавших Лукашенко, у него возникли серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем.

Также в ГУР прокомментировали слухи о болезни Лукашенко. Так, Андрей Юсов отметил, что Лукашенко иногда болеет, потому что в отличие от кремлевского диктатора Владимира Путина, у него нет двойников, однако "ставку надо делать не на состояние здоровья".