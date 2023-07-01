Лукашенко заявил, что все зэки, которых завербовали в ЧВК 'Вагнер', уже погибли в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", уже погибли в Украине. По его словам, после неудачной попытки переворота в РФ под предводительством Евгения Пригожина его зэки границу РБ не пересекали.

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Об этом Лукашенко заявил во время своего выступления в пятницу, 30 июня, передает "Белта". Так диктатор попытался успокоить своих граждан, которых волнует и даже пугает ожидаемая переброска наемников в страну.

"Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению", – сказал он.

Также он сказал, что, если бы зэки и выжили, из РФ из никто бы не выпустил. Лукашенко объяснил, что осужденных освобождали из мест лишения свободы в России только для российского фронта. "Ни один человек за границу не выезжает", – добавил он.

"Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы "33 богатыря", по-моему, в 2020 году задерживали здесь, под Минском. Мы их с богом отпустили. И они с тех пор благодарны нам. И за батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух", – расхвалил диктатор военных преступников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новые спутниковые снимки, на которых видно, что в Беларуси, вероятно, уже достроили полевой лагерь для наемников ЧВК "Вагнер", которых после неудачного мятежа в России должны отправить в РБ. Он расположен в поселке Цель в Могилевской области (Осиповичский район).

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