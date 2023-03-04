Лунный ландшафт: в сети показали фото уничтоженной россиянами Марьинки

В сети показали фотографии города Марьинка Покровского района Донецкой области – а точнее того, что от него осталось. Российские оккупационные войска в попытках захватить населенный пункт полностью разрушили его, превратив в сплошную руину.

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Городской пейзаж, напоминающий фильм ужасов, заснял вражеский дрон. Кадрами 4 марта поделился один из российских Telegram-каналов. Пропагандисты назвали то, что происходит в Марьинке, апокалипсисом, но умолчали о том, что ответственность за это несет "вторая армия мира".

На снимках видно, что абсолютно все здания, которые попали в кадр, разрушены. В некоторых еще стоят несущие стены, но много зданий превратились в груды кирпичей, бетона и металла.

На земле – неисчисляемое количество воронок от снарядов. Близ домов когда-то росли деревья, но теперь это просто обожженные стволы без веток. Кое-где земля просто черная, а в некоторых точках все еще виднеется дым от пожаров, вызванных прилетами.

Пропагандисты заявили, что эти кадры были сделаны 4 марта 2023 года. Примечательно, что сразу после этого поста российский Telegram-канал похвастался тем, как путинские армейцы ударили по одному из домов из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Аудитория вражеского информресурса, которая на фотографиях разрушенной оккупантами Марьинки ставила плачущие эмодзи, тут отреагировала "огоньками". Видимо, никакого диссонанса у жертв пропаганды это не вызвало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит сейчас Святогорская лавра в Донецкой области. Вокруг нее – осколки и разрушения, а от былой живописной набережной ничего не осталось.

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