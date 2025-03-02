МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории без согласования с Украиной, – Йозвяк

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели ротацию на оккупированной Запорожской АЭС. Впервые это произошло через захваченную войсками РФ территорию без согласования с Украиной.

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Об этом 1 марта сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X. Также циничной новостью похвастался "Росатом" страны-агрессора.

"Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС через оккупированную Россией территорию без согласования Украины", – написал журналист.

За день до этого он сообщил, что слышал о намерении МАГАТЭ провести ротацию своей миссии на ЗАЭС исключительно через оккупированные территории Украины – вероятно, через Крым.

"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", – отреагировал Йозвяк.

В то же время российские пропагандистские СМИ со ссылкой на "Росатом" вечером 1 марта сообщили о ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, цинично отметив, что маршрут для ротации наблюдателей впервые проходил "территорией РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля во время визита в Абу-Даби (столица ОАЭ) президент Владимир Зеленский заявил, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины, ведь именно атомная энергия спасает страну от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим. Сейчас же станция, которая находится на оккупированной территории, не работает, потому что это невозможно без Украины.

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