''Макеевка является частью контрнаступления ВСУ, будут и другие'': Скибицкий сделал заявление о ситуации на фронте

Удар в новогоднюю ночь по ПТУ в Макеевке Донецкой области, где было сконцентрировано несколько сотен российских солдат, является частью украинского контрнаступления. И захватчикам следует готовиться к тому, что подобные случаи будут повторяться еще не раз.

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Уничтожая сотни оккупантов за раз, Украина предотвращает начало нового наступления РФ и посылает убедительное предупреждение российским "мобикам" по поводу их судьбы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera.

"Макеевка - это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут и другие: это часть плана по предотвращению нового наступления россиян. Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие последствия это повлечет, но увидим", – подчеркнул Скибицкий.

Он уверен, что мобилизованные россияне должны сделать из событий в Макеевке выводы для себя.

"Наверное, это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, это знак для них. Это случается с теми, кого Путин отправляет на фронт и кого генералы, принимая такие глупые решения, скапливают в таком количестве в одном месте", - подчеркнул Скибицкий.

Он также сообщил, что Россия активно перебрасывает в Украину мобилизованных россиян.

"В течение последних двух недель россияне перевезли много мужчин не только на восток, но и в Запорожскую и Херсонскую области, их перевозили поездами и самолетами из Ростовской и других приграничных с Украиной российских областей", - добавил представитель ГУР.

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по ПТУ в Макеевке. Там, под завалами здания, где командование РФ собрало сотни российских "мобиков", по предварительным оценкам погибли около 400 захватчиков, еще ориентировочно 300 получили ранения.

8 января Россия ударила по городу Краматорск Донецкой области, повредив жилые дома, гаражи и две городские школы. Очередной теракт в минобороны страны-агрессора назвали "операцией возмездия" за уничтожение оккупантов в Макеевке.

По версии оккупантов, они попали по двум общежитиям, якобы убив "более 600 украинских военнослужащих", которые там размещались.

Западные журналисты опровергли убийство сотен украинских военных в Краматорске. Общежития, по которым вроде бы целились оккупанты, оказались невредимыми. А никаких признаков присутствия там сотен военных не обнаружено.

Отреагировали на циничную ложь МО РФ и в Вооруженных силах Украины: там "операцию возмездия" от минобороны РФ сравнили с их же заявлениями об уничтожении всех HIMARS, которые получила Украина, и еще 7-ми свыше этого количества.