Там Макрон ляпнул, что Франция якобы имеет самую эффективную армию в Европе.

Вероятно, он перепутал годы: двести двадцать лет назад — да, вполне, но при чем тут наши дни?

Эффективность армии измеряется не ее размером и не карательными операциями — бомбежками в Ираке, Сирии и Африке.

Эффективность армии измеряется только войной — и больше ничем.

Такие постыдные заявления — это даже похуже, чем заявления Рютте о том, что они не сбивают российские самолеты, потому что они сильнее России.

Единственная армия Европы, которая является боевой, эффективной и боеспособной, — это армия Украины.

Не потому, что Украина такая пиздатая (хотя в целом и получше многих других государств), а потому, что ее войско нон-стоп воюет с 2014 года.

Это колоссальный багаж накопленного опыта и понимания современного поля боя большой сухопутной войны.

Боевой опыт — это уникальный ресурс, который больше нигде не фармится, кроме как, собственно, на самой войне.

Макрону вместо таких громких и постыдных заявлений лучше послать в Украину легион.

Хотя бы — даже не бегать по окопам, слишком жирно, — пусть это будут дроноводы.

И вот только тогда, через годик нон-стоп работы этих дроноводов по реальным целям, по русским оккупантам, можно будет хоть что-то сказать.

Например, что какое-то подразделение французской армии набралось малость опыта.