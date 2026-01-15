Блог | Макрон ошибся: самая эффективная армия Европы не во Франции, а в Украине
Там Макрон ляпнул, что Франция якобы имеет самую эффективную армию в Европе.
Вероятно, он перепутал годы: двести двадцать лет назад — да, вполне, но при чем тут наши дни?
Эффективность армии измеряется не ее размером и не карательными операциями — бомбежками в Ираке, Сирии и Африке.
Эффективность армии измеряется только войной — и больше ничем.
Такие постыдные заявления — это даже похуже, чем заявления Рютте о том, что они не сбивают российские самолеты, потому что они сильнее России.
Единственная армия Европы, которая является боевой, эффективной и боеспособной, — это армия Украины.
Не потому, что Украина такая пиздатая (хотя в целом и получше многих других государств), а потому, что ее войско нон-стоп воюет с 2014 года.
Это колоссальный багаж накопленного опыта и понимания современного поля боя большой сухопутной войны.
Боевой опыт — это уникальный ресурс, который больше нигде не фармится, кроме как, собственно, на самой войне.
Макрону вместо таких громких и постыдных заявлений лучше послать в Украину легион.
Хотя бы — даже не бегать по окопам, слишком жирно, — пусть это будут дроноводы.
И вот только тогда, через годик нон-стоп работы этих дроноводов по реальным целям, по русским оккупантам, можно будет хоть что-то сказать.
Например, что какое-то подразделение французской армии набралось малость опыта.