'Война идет на нашей европейской земле и мы не можем дать России выиграть': Макрон выступил с решительными заявлениями по Украине. Все детали

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Европа не может дать возможности российскому диктатору Владимиру Путина получить победу в Украине. Он подчеркнул, что готов вложить ресурсы, чтобы не дать РФ выиграть.

Об этом Макрон сказал в интервью TF1. Что касается отправки войск в Украину, французский лидер отметил, что не исключает такого сценария.

"Мы сегодня не в той ситуации, когда нужно направить войска в Украину, и не исключаем этот сценарий", – заявил он, добавив, что если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим.

Макрон отметил, что не нужно исключать какого-либо вида помощи Украине, но добавил, что " Франция не будет наступать или перехватывать инициативу" в войне с Россией. Однако он подчеркнул, что "готов вложить ресурсы", чтобы не дать РФ победить.

"Если Украина падет, под угрозой окажется наша безопасность. Если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы. Мы будем готовы принять решения, которые необходимы, чтобы Россия никогда не победила", – сказал он.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – заявил французский президент.

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