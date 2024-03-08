Макрон заявил, что Франция может направить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева

Глава Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

Макрон созвал политиков, чтобы обсудить линию поддержки Украины. Об этом заявило издание L'Indépendant.

Нацсекретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что Макрон упомянул сценарий, "который может инициировать интервенцию". Речь идет о продвижении линии боевого столкновения с оккупантами "в сторону Одессы или в сторону Киева".

Представитель французской оппозиции Мануэль Бомпар, лидер левой партии "Непокорная Франция", сказал, что приехал на встречу обеспокоенным "и уехал еще более обеспокоенным".

Напомним: на встрече с представителями политических партий Макрон утверждал, что у Парижа нет никаких "красных линий" по поддержке Киева.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков на это заявил: "Господин Макрон убежден в своей политике, направленной на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране, и он продолжает повышать уровень прямого участия Франции".

Как писал OBOZ.UA, страны Европы не достигли консенсуса касательно идеи отправить войска в Украину. Макрон объяснял, что 26 февраля на встрече с представителями государств-партнеров он всего лишь допустил такую вероятность. "Это не значит, что мы рассматриваем отправку французских войск в Украину в ближайшее время... Мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории", – говорил французский лидер.

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