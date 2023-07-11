Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP: чем особенны и как помогут ВСУ

Начавшийся сегодня саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля, уже дает свои первые "плоды". Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

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Об этом на полях саммита заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что эти ракеты помогут поддержать украинское контрнаступление.

"Франция решила передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ", – цитируют СМИ заявление Макрона.

Речь идет о ракетах SCALP (или Storm Shadow), возможность передачи которых ранее обсуждалась в Париже.

Эти ракеты класса "земля-воздух" совместно разработали Франция и Великобритания в 1990-х годах. Их базовая дальность – 250 км, но ее могут увеличить до 500 или даже 700 км в зависимости от модификации.

Ракета SCALP предназначена для уничтожения укрепленных стационарных наземных целей. Разработчик заявляет, что ракета преодолевает мощные системы ПВО, ее боевая часть –- 450 кг.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вильнюсе стартовал саммит НАТО.

В первый день главного события НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе и пообещал Украине "серьезное сообщение".