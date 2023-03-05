''Мало чем отличаются от ИГИЛ'': в ОП предупредили РФ о расплате за полностью уничтоженную Марьинку

Войска РФ сравняли с землей Марьинку в Донецкой области. Еще недавно процветающий город ныне остается только точкой на карте Украины.

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За это преступление, как и за другие преступления против Украины, Россия будет отвечать перед трибуналом, а также агрессор столкнется с другими последствиями развязанной им войны. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала", – написал он.

За преступления против Украины Россия обязательно ответит: на трибунале, на поле боя, своей экономикой и самим существованием РФ в ее нынешнем виде.

"Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение в поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", – заверил Ермак.

Он также показал апокалиптическое фото с уничтоженной россиянами Марьинкой.

Напомним, недавно журналисты AP показали уничтоженную оккупантами Марьинку на видео из дрона. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Дрон информагентства также зафиксировал, как российские танки в упор расстреливают остатки сооружений и жилых домов, очевидно, пытаясь убить украинских воинов, которые до сих пор удерживают позиции на половине этого населенного пункта.

Также сообщалось, что в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. От живописной набережной, которая раньше была возле нее, не осталось и следа.