Маломуж рассказал, возможна ли перспектива устранения Путина его окружением

Российский диктатор Владимир Путин фактически подписал себе "смертный приговор" из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и провала своей оккупационной армии. Вполне вероятно, что кремлевского убийцу будут пытаться отстранить от власти его ближайшее окружение.

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Однако приближенные к Путину люди могут пойти на такой шаг исключительно для того, чтобы попытаться спасти себя от физической ликвидации или тюремного заключения. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, перспектива устранения Путина его же окружением больше, чем, например, устранения Главным управлением разведки Минобороны Украины. Маломуж объяснил, что окружение кремлевского диктатора понимает, что он проиграл и им нужно будет отвечать в уголовном порядке в международных судах, что в свою очередь означает лишение свободы до конца жизни.

"Все они люди немолодые, всем за 60 лет, поэтому закончить жизнь в тюрьме или быть ликвидированными вместе с Путиным – для них это перспектива очень плохая. Но начать какие-то действия сегодня для них также смертельно, поскольку спецслужбы Путина контролируют и его ближайшее окружение, и каждая спецслужба друг друга", – сказал Маломуж.

Впрочем, окружение Путина может попытаться его устранить, когда украинская армия будет наступать на востоке и юге, заходить в Крым, и в целом вся модель в окружении российского диктатора начнет ломаться.

Также он допустил, что окружение диктатора может пойти на сделку с Западом. В частности, Путина могут устранить в обмен на спасение мира от ядерной катастрофы.

"Тут уже этим людям надо будет спасать себя, и устранение Путина станет приоритетной целью. Но речь не об устранении как таковом, а о договоренностях с Западом. Окружение Путина может пообещать устранить Путина в обмен на спасение мира от ядерной катастрофы, а также на гарантии удержания России и контроля за ядерными ресурсами. Думаю, Запад пойдет на такой вариант. С одной стороны, устранение Путина, с другой стороны, создание переходного, относительно безопасного периода", – отметил Маломуж.

Напомним, в эфире российского пропагандистского шоу один из спикеров внезапно выдал, что в стране-агрессоре пришло время менять президента. Более того, пропагандист в открытую призвал в следующем году выбрать другого президента вместо диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в России ситуация созрела для государственного переворота. Там все уже направлено не на наступление, а на то, чтобы прекратить войну или как минимум заморозить конфликт, о чем постоянно начали говорить в эфирах российских пропагандистов. Скорее всего, кремлевского диктатора Владимира Путина просто устранят.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что смерти российского диктатора Путина долго ждать не придется. Это случится "на нашей памяти" и приведет к распаду РФ.