В обновление рубрики "Малюк и друзья вводят санкции".

Смотрим на картинку.

1. Сегодня (4 октября – Ред.) заявили о двух важных результатах ССО.

Спецназ провёл уникальную операцию: поразил на Онежском озере (территория Карелии) малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в момент перехода с Балтики на Каспийское море.

Корабль построен в Татарстане на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, вошел в состав Балтийского флота в конце декабря 2022 года. Является носителем ракет "Оникс" и "Калибр". Потенциально – "Циркон". Вопрос: зачем Кремль в момент явного обострения на Балтике перегоняет современный носитель ракет на Каспий?

Ответ: потому что с Каспия он в скором времени окажется в Черном море и будет атаковать Украину. Это ещё одно свидетельство, как Украина уже сейчас вносит вклад в обеспечение безопасности на Балтийском море. И чем больше партнёры проинвестируют в потенциал Сил обороны Украины, тем спокойнее им будет.

Также ССО нанесли удар по заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это крупнейший НПЗ в европейской части РФ, 14 сентября он уже горел после совместной акции ССО и СБС. Согласно оценке, поражен ряд перерабатывающих установок на разных отрезках производства. Т.е., ущерб ощутимый.

2. Вчера обнародовали информацию о неких БПЛА, атаковавших химический завод "Азот" в г. Березники (Пермский край). Источники олигархического СМИ NV сообщили, что это результат работы 14 полка СБС. Дроны могли преодолеть порядка 2 тыс. км.

25 сентября СБС нанесла удар по заводу "ЕвроХим – Белореченские удобрения" в Краснодарском крае.

Это – концентрация усилий на производителях взрывчатых веществ и сырья для боеприпасов.

3. Картинка в целом показывает такое.

Оцените географию, которую способны охватить дронами Силы обороны Украины. Та же СБУ работает в буквально континентальном масштабе: от Приморска до Орска. Схожий потенциал, согласно открытым источникам, есть у СБС и ССО. Это больше, чем вся Европа.

Чтобы раскрыть этот потенциал, нужно:

преодолеть защитный рубеж ПВО/ПРО, выстроенный РФ по периметру Украины,

прорваться через дежурную авиацию,

обойти объектовое ПВО, которым защищены цели.

Ни одна армия в мире до сих пор не сталкивалась с задачей прорыва эшелонированной ПВО/ПРО такого уровня, у России это сильная сторона.

Жёлтые звёздочки – это примеры успешной работы по созданию брешей. Уничтожены РЛС разного класса. О "Лене" и "Сопке-2" см. предыдущий пост, "Гармонь" – это РЛС для обнаружения и сопровождения целей на глубину 40-80 км, обслуживает системы тактического уровня.

В СМИ попадает информация преимущественно об успешных атаках и "статистика" о перехваченных Россией БПЛА. Скажем, завод "КИНЭФ" в Ленинградской области пытались атаковать не раз и не два. То, что мы ежедневно видим успешные атаки, доказывает – ударные системы Украины совершенствуются (тут речь и о мастерстве воинов, их тактике), на данном этапе их возможности уже превышают ресурс российской ПВО/ПРО. Ведь раньше до Киришей дотянуться не могли, а теперь дотягиваются через 2-3 недели.

Россияне развиваются, но просто не успевают. Особенно – когда есть задача любой ценой защитить Москву и Питер.

4. Анализ того, куда Украина дотянулась, неизбежно сопровождается оценкой, а куда Украина может дотянуться?

Скажем, в упомянутом г. Березники (Пермский край) находится предприятие корпорации "ВСМПО-АВИСМА" – крупнейшего в мире производителя слитков и проката титановых сплавов.

Корпорация настолько значимая, что её никак не могут внятно обложить санкциями. Хотя её роль в обеспечении агрессивной войны трудно переоценить. Нюанс в том, что она поставляет 25% мирового титанового проката. В том числе – в США и ЕС. И остаться без этого сырья производители не хотят.

Доказано: когда партнёры не хотят вводить санкции, вопрос времени, когда их введут "Малюк и его друзья". Значит, предприятие надо защищать = отвлекать ресурсы. Либо что-то предлагать Украине …

5. Украина несёт тяжелые потери от российских атак, но одновременно "создаёт карты". Рассматривать одно без другого – ошибка.