Мама с дочерью ехали на занятие йогой, когда враг ударил авиабомбой по Запорожью: что известно о погибших

В День святого Николая, 6 декабря, вражеские войска обстреляли Кривой Рог и Запорожье. В Кривом Роге ракета убила троих человек, а в Запорожье авиабомба разорвалась вечером в оживленном месте. Тут работала СТО, а на перекрестке как раз остановились автомобили, шли люди. Бомба унесла сразу десять жизней, в том числе и двоих школьниц, а также их родителей.

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Сгорели в машине

В тот вечер 6 декабря 36-летняя Ирина Сыроватко (21 декабря у нее должен был быть день рождения) со своей 14-летней дочерью Таней ехали в машине на тренировку. В последнее время они обе увлекались йогой. В это время россияне нанесли авиаудары КАБами по Запорожью. Одна из авиабомб взорвалась как раз возле перекрестка, где находился автомобиль Ирины. Взрывом была разрушена большая СТО, повреждены жилые дома, супермаркет и магазины.

Как рассказывали очевидцы, в это время на перекрестке было много авто, люди возвращались с работы. После взрыва все вокруг начало гореть, прохожие пытались вытащить из горящих машин пострадавших людей.

Ирина с Татьяной погибли на месте, их машину также охватил огонь.

"Когда я узнала, где произошел взрыв, стала сразу набирать телефон Иры и Тани, но они уже были отключены", – рассказала OBOZ.UA кума Анастасия, которая крестила в свое время маленькую Таню. Сейчас она занимается похоронами обоих – мамы и дочки.

Ирина работала логистом в компании, которая занимается сельскохозяйственными кормами. Она с дочкой очень любили животных.

"У них были коты, собаки, которых они все время старались куда-то пристроить. Танечка очень красиво рисовала, занималась бальными танцами, у нее было много разных наград. Они обе были очень патриотичными, разговаривали только на украинском языке и все время ждали победу", – говорит Анастасия.

Идеальная модель

Кроме логистики, Ирина была моделью, снималась для рекламы. Ее фотограф Елена Карпова говорит, что Ира была для нее идеальной моделью.

"Она была очень красивой, с идеальной фигурой, красивыми волосами. Фотографировать ее было одно удовольствие. Даже не приходилось ретушировать фото, потому что недостатков кожи или фигуры не было. Мы, фотографы и модели, любили иногда собраться в каком-нибудь кафе, поговорить. Ирина любила все украинское, разговаривала на украинском языке, поддерживала военных", – рассказывает OBOZ.UA Елена Карпова.

Ирина все время подкармливала чужих котиков, которые остались одни после того, как их хозяева выехали за границу.

Прощаться с мамой и дочкой будут во вторник, 10 декабря, в родном городе Ирины – Вильнянске. Там она родилась и выросла, а в Запорожье жила последние пять лет. У нее остался пожилой отец. А также взрослая племянница – дочь родной сестры, которая, к сожалению, несколько лет назад умерла.

Друзья собирают деньги для похорон Ирины и Татьяны. Желающие помочь могут перечислить средства на карту 5375 2351 0515 3959 Буката Анастасия.

Также во время российской бомбежки погибла еще одна ученица Запорожского лицея №93 Катя Лысенко, девочка училась в 6-Б классе. Она погибла вместе со своими родителями мамой Натальей и отцом Сергеем.