Осенью 2022 года основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск сыграл "на руку" российскому диктатору Путину и лично приказал отключить спутниковый интернет Starlink на части южного фронта в Украине, в частности на Херсонщине. Такой приказ миллиардер отдал во время украинского контрнаступления, когда украинские защитники освобождали от оккупантов города и села региона.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на три источника, знакомые с этим вопросом.

По их словам, в сентябре 2022 года Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX уменьшить покрытие Starlink над частью Украины, в частности над Херсоном, который тогда был оккупирован.

Выполняя приказ Маска инженеры SpaceX деактивировали по меньшей мере сотню терминалов Starlink, и связь в критических районах исчезла. Это привело к сбоям в работе украинской артиллерии и дронов, а также сорвало план ВСУ на окружение российских войск в Бериславе.

Издание приводит слова украинских военных, которые вспоминали, что из-за отключения Starlink они терпели неудачи на линии фронта и не смогли окружить нужные позиции россиян.

Несмотря на это, как известно, Силы обороны Украины вернули под свой контроль Берислав. Однако приказ Илона Маска, о котором ранее не сообщалось, стал первым известным случаем, когда американский миллиардер отключил покрытие Starlink над полем боя во время войны, отмечает издание.

"Решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и значительно изменило линию боевых действий, что позволило Маску "взять исход войны в свои руки", – сказал один из собеседников Reuters.

Источники издания, знакомые с приказом Маска об отключении терминалов, считают, что он принял такое решение из-за страха перед "ядерным возмездием со стороны России" за успехи украинцев на фронте.

Экс-сотрудник Белого дома взамен рассказал Reuters, что тогда некоторые высокопоставленные чиновники США разделяли беспокойство Маска, что РФ эскалирует войну.

Но какой бы ни была причина, этот случай демонстрирует, что Маск благодаря контролю над Starlink может иметь огромное влияние в мировых конфликтах.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером четверга, 24 июля, в работе сервиса спутниковой связи Starlink произошел глобальный сбой. Терминалы прекратили работу и по линии фронта.