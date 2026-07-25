Опубликовали часть военных результатов. Среди них, вероятно, персональный привет Николаю Патрушеву.

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Вчера масштабно гремело в Ростове, куда нанесли визит дроны СБУ.

В результате:

поражена многофункциональная РЛС 92Н6Е (входит в состав комплекса С-400);

уничтожен ЗРК "Тор М-2";

уничтожен комплекс РЭБ "Поле-21" (Р-340РП);

поражены два склада с fpv-дронами.

Ростов – большая самодостаточная зона интересов, там масса военных целей. В т.ч. – структуры управления Южного военного округа, командующего оккупационными войсками. Перечень охваченных вниманием целей как бы намекает, что будет продолжение.

Например, комплекс "Поле-21" призван защитить от высокоточного оружия. ЗРК С-400 нужен для защиты от ракет. Россияне из такого набора сделают однозначный вывод.

Также СБУ отработала в акватории Каспийского моря.

Поражены:

ледостойкая стационарная нефтедобывающая платформа им. В.Филановского ("Лукойл");

два судна, участвовавшие в перевозке военных грузов из Ирана;

ракетный катер проекта 12418 "Молния".

С катером может быть до ужаса интересно.

В 1992 году на Судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область) были заложены два катера проекта 12421 (экспортный вариант с противокорабельным ракетным комплексом "Москит-Э"). Их рассчитывали продать за границу. Тогда активно продавали такие катера во Вьетнам. Затем вьетнамцы локализовали производство, два катера еще сделали для Туркменистана. Один подарили Египту. Но два корпуса с некоторой частью начинки остались невостребованными.

Главные истории дня

Они так и простояли на заводе порядка 20 лет, пока в 2016 году Минобороны РФ не решило их достроить – один для Каспийской флотилии, второй – для ЧФ РФ – в варианте проекта 12418 (с противокорабельным ракетным комплексом "Уран"). Все это превратилось в очередной долгострой, потому что никак не могли изготовить двигатели.

В конце концов специально к Дню ВМФ РФ 29 июля 2024 года на ССЗ "Вымпел" был спущен на воду достроенный катер проекта 12418 с наименованием "Ступинец" (шефствует район Москвы Ступино). В мероприятии принимал участие лично самый злой дедушка Кремля – Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию.

Российская пропаганда подавала катер как "новейший". Кое-что современное там безусловно есть, но в основе железо в возрасте 32 лет.

В сентябре 2025 года ракетный катер "Ступинец" был передан для ходовых испытаний на Каспий. Больше катеров данного типа на Каспийском море официально нет.

Т.е., запредельная вероятность, что СБУ к Дню ВМФ РФ-2026 (отмечают завтра 26.07.26) поразила именно тот катер, который к Дню ВМФ РФ-2024 спускал на воду лично Патрушев.

Если так – то очень элегантно. Патрушеву недавно исполнилось 75 лет, он дал интервью, где растекался на тему морской мощи России. И вот.

В беспощадный символизм можно играть вдвоем.