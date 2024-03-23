Массированные удары армии РФ на энергосистему Украины нацелены на подрыв работы оборонной промышленности – ISW

Цель новых атак российских войск на энергосистему Украины – подорвать оборонно-промышленный потенциал нашего государства. В ходе массированного удара 22 марта враг воспользовался дефицитом зенитно-ракетных комплексов в Силах обороны.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Российские обстрелы привели к перебоям с электро-, водоснабжением и другими услугами, но украинские власти уже восстановили эти услуги.

"Российские удары по энергетической инфраструктуре в начале весны 2024 года, вероятно, преследуют цель разрушить энергетическую сеть, частично для того, чтобы остановить усилия Украины по быстрому расширению оборонно-промышленной базы", – говорится в аналитике.

Там предположили, что российские террористы не добились цели и могут продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре, пользуясь постоянными задержками западной помощи для Украины. Государство-террорист систематически работает над ослаблением возможностей украинской энергосистемы:

– захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в марте 2022 года;

– оккупация Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) в феврале 2022 года и дальнейшее разрушение ее плотины в июне 2023 года,

– значительное повреждение Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье во время удара 22 марта 2024 года.

Атаки РФ могут способствовать ее усилиям, направленным на расшатывание внутренней ситуации в стране и подрыв международного доверия к украинскому правительству. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины 22 марта предупредило, что Россия готовит информационные операции, направленные на ложное представление Украины как безвластного государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что для полной оценки последствий российского удара по ДнепроГЭС в Запорожье понадобится три дня, хотя раньше прогнозировалось, что это продлится сутки. Установлено, что в машинном зале ГЭС обрушились часть потолка и стены. Однако рисков прорыва плотины нет, а работа ГЭС будет возобновлена.

– Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что во время массированной российской атаки на энергетику Украины 22 марта на электроподстанциях сработали все защитные сооружения, построенные во время подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. В частности, враг нанес удары по объектам на 9 подстанциях, где строительные работы по сооружению защиты организовывало Агентство восстановления.

– Атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны – удары совершены около 20 подстанций, электростанций, включая ДнепроГЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!