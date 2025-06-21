Кременчуг пережил очередную адскую ночь…

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Только за июнь это третий массированный налёт на Кременчуг и первый настолько целенаправленный удар ракетами.

На себя обращает внимание не только концентрация дронов на город, сравнимая с ковровой бомбардировкой, но и применение аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и ракет с кассетными боевыми частями. Если бы перед РОВ стояла цель уничтожения отдельно взятого объекта, или некоего предприятия, то для максимального его разрушения применялась бы ОФС БЧ, а не кассетная, бьющая по площади.

То есть, удар носил, прежде всего, террористический характер, а не некий практический. Кроме того, значительная часть разбрасываемых суббоеприпасов не детонируют! Это лишний раз говорит о качестве российского производства ракет.

С другой стороны, мы уже давно наблюдаем за тем, как РОВ применяют обновлённую тактику концентрированных ударов по отдельно взятым городам. В ходе массированных налётов, РОВ могут выбирать для удара основной город и вспомогательный. Этой ночью вспомогательной была Одесса.

Хочу обратить внимание на то, что за всю ночь террора РОВ применили 272 Shahed-136. Это говорит о том, что у оккупантов осталось накопленного БК из дронов не менее 100 единиц. Из этого делаем выводы и не снижаем бдительность.

И наблюдение последних дней. По Кременчугу РОВ применили ракету 9М728 ОТРК "Искандер-К" – дозвуковую крылатую ракету, такой себе 3М14 "Калибр" в сухопутной пусковой. Странно, что не 9М723 – баллистическая версия ОТРК "Искандер-М".

Что примечательно, с 15 июня РОВ ни разу не применила именно баллистическую 9М723, а всего с начала месяца было зафиксировано применение 31 баллистической ракеты этого типа. И, с учётом фиксируемой ранее системности и возможностей производства, как-то маловато… Причины тому могут иметь либо накопительный характер, либо… Кто его знает? А, хотя я знаю, кто может знать, так что у наших журналистов может быть лишний повод позвонить в ГУР МО и спросить, как обстоят дела с российской баллистикой, почему такая тенденция имеет место быть.