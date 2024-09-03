Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ Десна, где находились массовые жертвы.

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Поэтому неудивительно, что массовые собрания продолжаются. Ответственности никакой нет, анализа нет, и ошибки, по которым власть не делает уроки, продолжаются и жертвы размножаются.

Судя по официальным данным, на одной из локаций военного института в Полтаве собрали одновременно по меньшей мере 250 человек для мероприятия.

Я бываю на многих торжественных мероприятиях на фронте – комбриги для награждения собирают группы не более 30-40 человек, либо в бункерах, либо в местах, где незаметно никаких скоплений, все делается максимально быстро, и всегда все проходит без трагедий. Я был на собрании одного батальона, и точку сбора узнал за 15 минут до начала сборов в глухом лесу без свидетеля вокруг, с далеко рассредоточенным транспортом. Такие же элементарные меры безопасности можно и нужно применять везде, для этого не нужно какого-либо специального образования, и это очевидно всем.

О массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-нибудь выложил видео результатов удара с земли. Этот человек, вероятно, работает на враге и контролирует результаты.

Пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание - потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится.