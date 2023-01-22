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Медик из Харькова погиб под Бахмутом в день рождения внука
16 января в боях под Бахмутом погиб медик из Харькова, партиец "Европейской Солидарности" Вениамин Халапов "Раф". Он защищал Украину от российских оккупантов с 2014 года.
Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".
"Собратья и сестры вспоминают его как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. Старший солдат Вениамин Рафаэльович Халапов спас жизнь десяткам собратьев на фронте, но, к сожалению, не уберег себя", – говорится в сообщении.
В день гибели Героя его дочь родила внука, которого он так ждал.
Прощание с погибшим состоится 23 января в 10 утра года в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).
Светлая память Великому человеку.