Медик из Харькова погиб под Бахмутом в день рождения внука

16 января в боях под Бахмутом погиб медик из Харькова, партиец "Европейской Солидарности" Вениамин Халапов "Раф". Он защищал Украину от российских оккупантов с 2014 года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Собратья и сестры вспоминают его как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. Старший солдат Вениамин Рафаэльович Халапов спас жизнь десяткам собратьев на фронте, но, к сожалению, не уберег себя", – говорится в сообщении.

В день гибели Героя его дочь родила внука, которого он так ждал.

Прощание с погибшим состоится 23 января в 10 утра года в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).

Светлая память Великому человеку.