Медики ВСУ получили от 'Стального фронта' 30 авто скорой помощи

Медицинские силы ВСУ получили 30 автомобилей скорой помощи на сумму около 18 миллионов гривен. Передала авто компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". В общей сложности Метинвест уже закупил и передал ВСУ около 200 "скорых".

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Все машины доставлены из Италии, где стоимость одного автомобиля составляет 10-15 тыс. евро без доставки и ремонтов. Доставка достаточно сложная, признаются в компании: сначала приходится задействовать перевозчиков из Польши, дальше силами волонтеров они доставляются в Украину и проходят ремонт, после этого уже доставляются в Киев. И только после ремонта они передаются получателям.

"Эти автомобили мы долго собирали, больше месяца. Ребята их заждались. Сейчас, перед наступлением, очень важно обеспечить автомобилями скорой помощи военных. Все автомобили из Италии, там есть наши украинские медики, мы обратились к ним. Они помогают нам искать эти автомобили, проверяют их, смотрят, общаются с госпиталями. В общей сложности они нам помогли около 200 автомобилей закупить, перегнать, оформить", - говорит руководитель проектного офиса генерального директора группы Метинвест Александр Водовиз.

По его словам, все машины проходят обязательное ТО – меняются все жидкости, в случае необходимости – исправляются дефекты ходовой части и моторов. Таким образом, бойцы получают авто, которое точно не станет посреди дороги под обстрелом.

Бойцы благодарны Метинвесту за помощь. И признаются: иметь 30 подержанных автомобилей на фронте – гораздо лучше, чем иметь 1-2 новых.

"Эти авто необходимы для эвакуации раненых военнослужащих, а своевременная эвакуация позволит вовремя оказать медицинскую помощь и сохранить жизнь. Все автомобили будут переданы в медицинские службы воинских частей и военных госпиталей, выполняющих задачи по назначению в районах ведения боевых действий", - отмечает представитель Медицинских сил ВСУ.

Как известно, за 15 месяцев полномасштабной войны "Стальной фронт Рината Ахметова" направил на помощь защитникам Украины более 4,5 млрд грн. Из них доля группы Метинвест – более 3,3 млрд. грн. Так ВСУ получили 1 200 дронов, 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Также предоставлено 1,2 млн литров горючего.