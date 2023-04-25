Медведев заявил, что мир на грани Третьей мировой, и размечтался о разделе Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, известный своими неадекватными суждениями, на этот раз заявил, что мир находится на грани Третьей мировой войны. Также он добавил, что это может предотвратить "тихое разделение" Украины между Польшей и другими странами.

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Об этом сообщают российские СМИ. Также приспешник Путина в очередной раз высказался, что перспектива ядерной войны все больше.

Об этом политик террористического государства заявил в ходе лекции на марафоне российского общества "Знание". На лекции Медведев рассказывал, что современный мир "болен", также он не забыл традиционно напомнить о ядерном оружии, отметив, что возможность ядерного конфликта все больше нарастает.

"Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать" - сказал он.

Также неадекватный Медведев добавил, что масштабный конфликт можно предотвратить, устроив "тихое разделение" Украины между Польшей и другими странами, утверждая, что это лучше, чем Украина в НАТО или мировая война.

Ранее Медведев устроил истерику через Польшу, обвинив ее в агрессивных планах и вспомнил об Украине. Он выкатил бред, мол, Польша хочет "присоединить" к себе Украину, чтобы в будущем воевать против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Южной Кореи о возможности оказания военной помощи Украине. Он пригрозил ответить поставками "новых образцов российского оружия" Северной Корее.