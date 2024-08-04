Мертвые мидии, уничтоженные заповедники и сотни уголовных дел: сколько будет стоить оккупантам экоцид в Украине

Помимо тысяч убитых людей, разрушенных городов и гражданской инфраструктуры, миллионов беженцев, не стоит забывать, что в результате российской агрессии огромный ущерб нанесен экологии и окружающей среде. Что власти Украины делают для его возмещения, рассказывает OBOZ.UA.

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Доказанный и недоказанный ущерб экологии

В результате войны, развязанной РФ, украинская окружающая среда пострадала по полной программе: нарушаются геологические и гидрологические особенности украинских территорий, гибнут растения и животные, идет разрушение экосистем, загрязнение почв, происходит потеря биоразнообразия.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде с 24 февраля 2022 года, составляет 2,553 трлн грн.

"Но тут надо подчеркнуть, что это ущерб, который мы смогли подсчитать на нашей контролируемой территории, в том числе деоккупированной. Ущерб, который нанесен РФ на оккупированных территориях, по понятным причинам оценить сейчас нельзя", – рассказал в ходе семинара "Как превратить окружающую среду из жертвы в оружие, заставив Россию заплатить за ущерб природе" первый замминистра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий.

При этом, по его словам, сумма ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду страны, составляет 628,25 млрд грн. Из-за пожаров, минирования, обстрелов, прохода военной техники, строительства фортификационных сооружений, вырубки деревьев и т. д. пострадало более 20% заповедных территорий Украины.

В частности, от войны пострадало более 900 территорий и объектов природно-заповедного фонда общей площадью 1,24 млн га. Оккупировано 514 территорий и объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,8 млн га, в их числе – два биосферных заповедника, восемь природных заповедников и десять национальных природных парков.

Четыре природных парка (в Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях) были освобождены ВСУ, но постоянно находятся под обстрелами. В любом случае под угрозой оказались около 900 видов животных и 750 видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Украины.

Почему пострадали мидии?

По предварительным данным, сейчас в обследовании и разминировании нуждаются природоохранные территории общей площадью около 1 млн 200 тыс. га. Это без учета территорий, находящихся сейчас под оккупацией.

"Пилотным объектом выбран Гетманский национальный природный парк в Сумской области. Он был под оккупацией, но потом освобожден. Тут главное – отработать технологии, а в каком порядке что будет разминироваться – это уже решать военным", – рассказывает OBOZ.UA Олег Листопад, эксперт по вопросам охраны окружающей среды экологического проекта АNTS.

Еще одна серьезная проблема – загрязнение вод. Начиная от того, что агрессор обстрелял нефтебазы и нефтепродукты просочились в грунтовые воды (и вода из колодцев и скважин становится непригодной для питья), до загрязнения морской акватории, приводящей к массовой гибели биоресурсов. Например, только мидий в прибрежной зоне Черного моря в результате загрязнения погибло около 105 миллионов.

"На сегодняшний день территория морских участков природно-заповедного фонда Украины, которые пострадали от войны, составляет 675 тыс. га. Крупнейшая территория, кстати, между островом Змеиным и Тарханкутским полуостровом – ботанический заказник "Филлофорное поле Зернова". Площадь – 402 тыс. га. Там столько российских кораблей полегло. Можно только представить, сколько нефтепродуктов было только в одном крейсере "Москва". А сбитые над акваторией Черного и Азовского морей самолеты, ракеты, пожары в портах…" – рассказывает OBOZ.UA заместитель директора Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко

Против россиян применили пока не все методики

Говоря о сумме убытков, нанесенных агрессором экологии Украины, необходимо учитывать, что это только то, что отечественные специалисты смогли пока подсчитать.

"Для полноценной оценки ущерба пока нет методик. Да, можно как-то приблизительно понять ущерб по зеленым насаждениям: высадить столько-то деревьев, например, стоит столько-то. А как оценить вред, нанесенный воде, атмосфере? Или косвенный ущерб: проникли нефтепродукты в грунтовые воды, и жители теперь воду покупают, а не берут ее из колодца. А кто-то недополучил прибыль, потому что в Одессе слабый туристический сезон. А у фермеров не тот урожай. И так далее. Но методики оценки ущерба уже разрабатываются. Учитывая это и тот факт, что ущерб еще не подсчитан на оккупированных сейчас территориях, репарации будут больше 2,5 трлн грн", – говорит OBOZ.UA первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа Андрей Вагин.

При этом, как он рассказывает, уже в ноябре экологическая инспекция намерена передать в Международный реестр убытков данные по ущербу окружающей среде Украины от россиян, подсчитанные пока что на данный момент по существующим методикам.

А как рассказал советник генерального прокурора Максим Попов, сейчас по факту военных преступлений россиян против окружающей среды проводится расследование по 209 уголовным производствам. 14 из них – с правовой квалификацией "экоцид".