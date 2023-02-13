'Метинвест' передал запорожским военным 550 бронежилетов образца США

Военнослужащие, которые станут в ряды ВСУ в Запорожье, получили 550 бронежилетов 4-го класса защиты американского образца, выдерживающих попадание калибров 5,45 и 7,62. Передала бронежилеты компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной Фронт".

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Об этом сообщается на сайте компании.

Сталь для этих бронежилетов произвел на своих предприятиях Метинвест. Военные уже успели оценить их преимущества: отмечают, что амуниция удобна, нетрудна и надежно защищает от шаров и обломков.

"Броня никогда не бывает лишней. Мы очень благодарим Метинвест, который передал нам эту амуницию. Она очень хорошего качества. Эти бронежилеты – американский стандарт, плита 25 на 30. Это то, что нужно бойцу для удобства и надежной защиты на поле боя", – заметил военный на позывной "Старпом".

Группа Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передают на передовую более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, Метинвест поставил бойцам на передовую 100 модульных укрытий, изготовленных из волнистой стали: каждое укрытие при углублении под землю на 1,5 метра выдерживает 152-мм артиллерийский обстрел.

Как известно, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и дальномеров камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено около 800 автомобилей и миллион литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.