'Миниатюрные танки' стали критически важными: в The Independent объяснили, что дает Украине применение радиоуправляемых бронированных машин

Силы обороны Украины из-за дефицита личного состава все активнее используют мобильных бронированных роботов. "Миниатюрные танки" способны перевозить боеприпасы, эвакуировать раненых и выполнять разведку.

Производятся они преимущественно в Украине и стоят от 1 тыс. до 64 тыс. долларов в зависимости от модели. Применение на фронте роботов, которые могут выполнять опасные задачи вместо людей, позволяет уменьшить риск для жизни военных. Об этом говорится в материале британской газеты The Independent.

"Роботы на колесах" для критически важных миссий

Как пишет издание, на поле боя, переполненного смертоносными российскими дронами, украинские военные все чаще используют маневренные бронированные машины с дистанционным управлением для выполнения критически важных задач и защиты личного состава от опасных операций.

Украинская армия особенно заинтересована в использовании этих "роботов на колесах", напоминающих миниатюрные танки, поскольку борется с нехваткой солдат.

Эти универсальные машины способны перевозить необходимые припасы, разминировать опасные места и эвакуировать как раненых, так и погибших, говорится в статье.

"Оно не может полностью заменить людей. Я бы сказал так: человек может туда зайти, но для человека это (иногда) слишком опасно", – рассказал командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным "Майами".

Роботизированные транспортные средства в основном изготавливаются украинскими компаниями, а их стоимость колеблется от примерно 1 тыс. до 64 тыс. долларов США, в зависимости от размера и возможностей.

Ценный опыт Украины

Хотя они стали жизненно важными для украинских войск вдоль 1000-километровой (620-мильной) линии фронта, такие машины не являются новинкой в военных действиях.

Армия Германии использовала миниатюрный танк с дистанционным управлением, привязанный проводом, под названием "Голиаф" во время Второй мировой войны.

Как говорит сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри, в последние десятилетия США, Израиль, Великобритания и Китай разработали современные версии, используемые для боевой инженерии и других боевых задач.

Но широкое развертывание этих машин Украиной заслуживает внимания и может привести к прогрессу, сказал Барри.

Армия России также использует телеуправляемые транспортные средства.

"Война – это прогресс"

"Майами" вступил в ряды ВСУ в первый день полномасштабного вторжения. Был пехотинцем, а позже – оператором беспилотника. Его путь отражает развитие самой войны, пишет The Independent.

"Я даже не мог представить, что стану пилотом дрона. Но война – это прогресс, и мы не можем стоять в стороне", – говорит военный.

Роботизированные транспортные средства, которые использует его подразделение, – бронированные и установлены на колесах или гусеницах.

Они медленно ползают по руинам или грунтовым дорогам, легко ориентируясь на местности, которая была бы сложной – или слишком опасной – для солдат.

"Они прибывают в одном состоянии, и мы их совершенствуем. Мы адаптируем элементы управления, чтобы они работали лучше в условиях российской РЭБ, чтобы связь не прерывалась", – рассказал "Майами".

Его подразделение только начинает использовать эти машины в своих миссиях, в основном для доставки еды и боеприпасов воинам вблизи фронта.

Как и в случае с дронами, использование этих устройств будет только расти, сказал другой военный подразделения "Аким".

Прежде чем отправить вперед робота, он запускает дрон по запланированному маршруту, чтобы проверить наличие препятствий или мин.

"Машина не устает"

Работая из тесного подвала вблизи Константиновки, менее чем в 10 км от фронта, "Аким" слышит приглушенные удары авиабомб, резкие залпы артиллерии и жужжание дронов.

Теперь Константиновка, где когда-то проживало 67 тыс. человек, – практически безлюдный город на уменьшающемся участке территории, контролируемой Украиной, к западу от Бахмута.

Он почти с трех сторон окружен войсками России. Многоквартирные дома изуродованы обстрелами, стоит дым от недавних бомбардировок, а дороги, ведущие к соседнему Покровску, усеяны сгоревшими авто.

Дрон позволяет "Акиму" разведывать город и маршруты, не рискуя жизнью.

"Каждый раз, когда дрон или робот что-то делает, это означает, что одному из наших бойцов не нужно этого делать", – говорит военный.

К тому же "машина не устает и может перевозить столько, сколько нужно".

Аким работает в тандеме с другим военным, управляя роботом с помощью джойстика.

"Миниатюрный танк" не имеет камеры; зато его "зрение" обеспечивают изображения с дрона.

Легкая мишень

Во время одной из недавних миссий команда загрузила его 200 килограммами боеприпасов, топлива, воды и пищи и отправила на несколько километров операторам дронов ближе к фронту.

Машина двигалась вперед со скоростью около 6 км в час, доставила свой груз в хорошо скрытое место в лесу и вернулась на базу.

Поскольку роботизированные транспортные средства движутся медленнее, чем легковые или грузовые автомобили, и обычно по открытой местности, они являются легкой мишенью.

"Вот почему мы не эвакуировали многих раненых (на этих транспортных средствах. – Ред.). Некоторые отказываются ехать, потому что это опасно", – сказал "Майами".

Также есть вопрос стоимости, ведь средняя стоимость техники, которую использует его взвод, составляет примерно 400 тыс. грн (9 700 долларов США).

"Это не слишком дорого, но когда три или четыре единицы уничтожаются за неделю, общая сумма возрастает", – сказал "Майами".

Чтобы сделать роботизированные комплексы менее уязвимыми, "Майами" и его солдаты попытались приварить к машинам клетки, похожие на решетки, или прикрепить металлические ролики спереди для обнаружения мин.

Война обеспечивает обратную связь в режиме реального времени, которую учитывают при разработке новых моделей, пишет The Independent.

