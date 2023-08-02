Минная безопасность, управление дронами и домедицинская помощь: в школах Украины заработает обновленная дисциплина 'Защита Украины'

Педагоги уже начали обновление дисциплины "Защита Украины", которая будет включать больше практики и жизненно необходимых знаний и умений. Этот предмет в украинских школах будут преподавать по новой методике.

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Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой на своей странице в Facebook. Он отметил, что пилотный проект дисциплины будет запущен уже с начала этого учебного года.

По словам министра, сегодня есть запрос от учащихся на такие знания и навыки, как качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности.

"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовываться в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", – рассказал Лесовой.

По убеждению министра, дисциплина "Защита Украины" должна быть полезна и интересна, в обновленном предмете должно быть больше практических занятий, а также необходимых в военное время знаний и умений.

Также обучение проведут и с учителями, подчеркнул Лесовой.

"Чтобы пилот состоялся успешно, проведем обучение для учителей. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV-дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", – объяснил Оксен Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МОН Алексей Лесовой выступил за переход на 12-летнюю систему школьного образования в Украине. По его словам, об ускорении этого процесса речь не идет, он должен состояться в 2027 году.

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