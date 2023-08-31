Минобороны: на Запорожье оккупантов, которые отказываются идти в бой, держат в глубокой яме почти без еды

Командование российской армии все чаще применяет меры по ограничению питания для собственных солдат с целью назидания. Так, к примеру, на территории временно оккупированного Покровска Запорожской области более полусотни вражеских бойцов, которые отказались выполнять преступные приказы, содержатся в глубокой яме, куда им спускают крайне скудный паек, да и то раз в сутки.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Чиновница заметила, что вопрос пропитания остро стоит для всех оккупантов на временно подконтрольных им территориях, что свидетельствуют о резком ухудшении логистики.

"Вместе с тем в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица, большинство из которых трудовые мигранты из бывших советских республик, выехавших в свое время на заработки и получили российские паспорта. По словам указанных лиц, их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в РФ", – указала она.

Маляр подытожила, что запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически истек, иного продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты регулярно жалуются на неподобающие условия на фронте. Как оказалось, 18-летних призывников селят вместе с заядлыми зэками "Шторм-Z".

В другом перехваченном разговоре оккупант размышлял о том, как сбежать с фронта с награбленным имуществом. Так, захватчик озвучил советы, которые ему дал юрист, чтобы тот смог вернуться домой.

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