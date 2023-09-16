Минобороны Норвегии: российское вторжение провалилось, мы твердо стоим на стороне Украины

Масштабное российское вторжение в Украину провалилось, что важно для Украины и для безопасности всей Европы. Норвегия и дальше будет твердо поддерживать украинскую оборону, в частности, в рамках пятилетней программы Осло предоставит Киеву около 7,5 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне начальников штабов в Осло 16 сентября. "Мы как союзники по НАТО стоим рядом с Украиной в поддержке ее защиты против российской агрессии. Российское вторжение в Украину провалилось, и это важно как для Украины, так и для европейской безопасности", – сказал он.

Глава минобороны добавил, что поддержка Норвегией украинской обороны остается "твердой".

"Мы будем продолжать оказывать военную и гражданскую помощь. Есть политическое согласование между всеми политическими партиями Норвегии вокруг многолетней программы поддержки Украины на около 7,5 млрд евро, рассчитанной на пять лет, через программу Нансена по поддержке Украины", – сказал он.

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По словам Грама, Осло также поддержало долгосрочную программу НАТО по поддержке Украины, принятую на саммите в Вильнюсе, поскольку союзники должны стоять рядом с Украиной в ее борьбе так долго, сколько необходимо.

В то же время руководитель минобороны Норвегии отметил важность усилий НАТО по обеспечению безопасности всего Северного региона и приветствовал в этом членство в Альянсе Финляндии, и вскоре – также и Швеции, которые уже сейчас объединяют усилия по усилению безопасности Альянса на его северном фланге.

Со своей стороны командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен заявил, что мужество и стойкость украинцев поражают союзников по НАТО.

"Мы проводим встречу во время войны. Наши украинские друзья воюют за свою родную землю, за свободу, демократию и мир – за те ценности, которые мы все разделяем и ставим очень высоко", – сказал он.

Генерал напомнил, что в Норвегии слова "никогда снова" ежегодно звучат 9 апреля – именно в этот день 1940 года Гитлер напал на страну. С той войны народ Норвегии извлек по меньшей мере два важных урока. Первый состоит в том, что мир, свободу и демократию не следует воспринимать как данность. А второй – что для защиты и сохранения мира нужны надежные друзья и союзники.

"Наш сосед Россия и президент Путин хотели испытать возможности Альянса. Нападением на Украину и одновременно атакой на международный порядок, основанный на правилах, они достигли противоположного. Сопротивление украинцев, их воля и устойчивость поразили всех нас. В Норвегии мы придаем большое значение стремлению народа защищать себя. Это то, что мы видим, то, что украинцы делают прямо сейчас. Мы стоим рядом с нашими украинскими друзьями", – заявил Кристоферсен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Это означает, что государственные перевозки между ними будут производиться без разрешений.

– Норвегия поддержала украинскую авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения. Также страна выделила новый оборонный пакет, касающийся усиления ПВО и другого очень важного оборудования.

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