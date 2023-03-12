Минобороны показало ночную ''охоту'' морпехов на оккупантов на Донетчине. Видео

Украинские морские пехотинцы устроили массированную "демилитаризацию" оккупантов на фронте в Донецкой области. Защитники среди ночи забросали российских военнослужащих "бавовной" с неба.

Видео дня

После этого количество захватчиков значительно уменьшилось. Видео ночной "охоты" украинских воинов на врагов показало Минобороны в Telegram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ее провели бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го отдельного батальона морской пехоты

На кадрах с высоты птичьего полета появляются группки вражеских солдат, которые не подозревают, что на них с неба сыпется "бавовна".

Украинские воины один за другим наносили удары по расположению оккупантов, сбрасывая с дронов бражирующие боеприпасы. После каждого из них количество врагов, которые были бы способны сопротивляться, сокращалось.

Так, одни захватчики разбегались в разные стороны, а затем падали на землю, получив по меньшей мере контузию или ранение. Для большинства же украинская земля, которую они пришли захватывать, стала временной могилой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы батальона им. Тараса Хаммера 67-й ОМБр отомстили за побратимов, ликвидировав десятки врагов. Они показали поля, "усеянные" телами оккупантов после успешной "демилитаризации".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!