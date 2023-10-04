Минобороны Украины требует от хорватской компании вернуть €3,2 млн за непоставленные боеприпасы: подробности

Министерство обороны передало заказ на закупку гранат, общей суммой на 36,6 млн долларов предприятию "Львовский арсенал". Последнее заключило контракты с хорватской фирмой "WDG Promet" в декабре 2022 года, однако боеприпасы так и не были поставлены в Киев.

Об этом сообщили в самом оборонном ведомстве. Теперь Украина требует у субподрядчиков в Загребе вернуть предоплату в размере 3,2 млн евро, без которого фирма попросту отказалась заключать договор.

"Украинская сторона не смогла получить 122-мм снаряды из-за проблем с транзитом, однако WDG Promet удалось найти альтернативный источник закупки необходимого товара для выполнения контракта. Мы предлагаем две возможности. WDG Promet требует дополнительной оплаты 7% от Киева, чтобы мы могли обеспечить товар, в этом случае мы можем доставить его в течение 60 дней. Если нет, то компания готова вернуть полученный залог", – сказал владелец Матиас Зубак в комментарии хорватскому Zurnal.

Несмотря на это, предоплату Украине не вернули – по информации от Минобороны, WDG Promet ссылается на незаконное завладение средствами компании кредитным союзом некоего Камиля Бахбуха. Якобы финансистам удалось снять со счетов WDG Promet 2,2 миллиона евро и 30 миллионов чешских крон, подделав платежные доверенности.

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Однако журналисты Zurnal, проведя расследование, выяснили, что WDG Promet недавно выкупила компанию-банкрота Vitezit – сумма сделки как раз соответствует той, которая якобы исчезла со счетов WDG Promet.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе хорватский президент Пленкович заявил о выделении новой партии помощи для нашей страны. Новый пакет на поддержание потенциала Сил обороны на фронте против оккупантов оценивается в 30 млн евро.

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