Минобороны запустило онлайн-калькулятор для расчета выплат военным

Министерство обороны Украины представило новый онлайн инструмент для расчета финансового обеспечения военнослужащих. Этот калькулятор позволяет определять сумму выплат на основании разных критериев.

В частности, таких как звание, место службы, участие в боевых действиях и другие факторы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что сервис упростит процесс расчета заработной платы для украинских военных. А сам калькулятор будет доступен на сайте социального обеспечения и поддержки военнослужащих. Ссылка доступна здесь.

"На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от звания, места службы, участия в боевых действиях и других факторов. Однако в Минобороне отметили, что калькулятор еще требует дополнительного усовершенствования.

Кроме расчета финансового обеспечения, по ссылке также доступна информация о порядке начисления и выплат, единовременную денежную помощь в случае инвалидности или гибели военнослужащего, а также другие социальные гарантии для военнослужащих и членов их семей.

Напомним, в Украине зарплаты военным в мае 2024 года не изменятся. Однако для находящихся на передовой 30 дней ввели дополнительную доплату в размере 70 тыс. грн. Кроме того, как и в предыдущие месяцы, доплату в размере 30 тыс. грн до зарплаты не смогут получать находящиеся в тылу. Решение возобновить доплату остановлено специальным определением. Доплату в 70 тыс. грн. ввели с 1 апреля.

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