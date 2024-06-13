'Минск 'размахом с целый мир': Зеленский объяснил, почему РФ стремится попасть на Саммит мира, хотя публично это отрицает

Государство-агрессор Россия публично заявляет о том, что не признает Саммит мира в Швейцарии, но на самом деле россиянам очень хотелось бы попасть на него. Участие в мероприятии дало бы им возможность продвигать новые "Минские соглашения" для замораживания войны в Украине, но уже не в четырехстороннем нормандском формате, а с размахом на весь мир.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме о войне в Украине и создании Формулы мира. По словам главы государства, россияне пытаются сделать все возможное, чтобы приуменьшить легитимность Саммита мира из-за того, что их не пригласили.

"Они сейчас работают над тем, что есть лидеры, и их немало, которые задают вопрос: "Так а будут россияне или нет?". А россиянам нужно, чтобы они были. Говорят, что не признают этот саммит, но им нужно, чтобы они были. Для того чтобы заблокировать. Чтобы был "Минск" только размахом с целый мир", – сказал Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак со своей стороны отметил, что лидеры многих стран спрашивают, почему на Саммит мира не пригласили россиян, ведь якобы нельзя без РФ говорить о мире. Однако, он отметил, что приравнивать Украину и Россию нельзя, ведь РФ является агрессором.

"Чтобы это понять, нужно перейти к грубому, но очевидному примеру. Это как бы вы сегодня устанавливали ответственность за преступление, посадив за один стол и преступника, и его жертву. Нельзя ставить равенство между нами", – сказал он.

Отметим, что Саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Накануне СМИ сообщили, что точное количество стран и организаций-участников мероприятия до сих пор не определено. Европейские дипломаты сказали журналистам, что на Саммит собирались приехать 93 представителя, но по состоянию на 11 июня эта цифра снизилась до 78.

Как сообщал OBOZ.UA, топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что Саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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