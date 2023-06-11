Минус 15 складов БК и 10 баз и штабов: украинские защитники устроили врагу новый сезон 'бавовны'. Карта

Оккупационная армия России продолжает терять во временно захваченных ею населенных пунктах Украины штабы с военными и склады с оружием и боеприпасами. Только за эту неделю ( с 5 до 11 июня) Вооруженные силы Украины "отминусовали" у врага 15 складов БК.

Видео дня

Также было "демилитаризовано" 10 баз и штабов оккупантов, а также склад с горюче-смазочными материалами. Карту потерь армии РФ опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Бавовна" была зафиксирована в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях:

– Генический район, Херсонская область – минус 2 базы и штаб;

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование, минус 2 БК;

– Херсонский район – минус в/ч и БК;

– Мелитополь (район), Запорожская область – минус БК;

– Пологовский район, Запорожская область – попадание в 2 базирования и минус 3 БК;

– Луганск – минус база и БК;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус 2 БК;

– Горловка (район), Донецкая область – попадание в базирование;

– Бердянск, Запорожская область – минус склад с ГСМ;

– Донецк (район) – попадание в базирование;

– Волновахский район, Донетчина – минус 3 БК.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что на Таврическом направлении ВСУ нанесли оккупантам сокрушительные потери. Убитыми и ранеными враг потерял почти пять рот личного состава. Также уничтожены и повреждены 68 единиц вражеской техники и вооружений.