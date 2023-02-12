Минус 7 складов, 6 баз и штабов: украинские воины за неделю устроили врагу ''парад бавовны''

Оккупационная армия России за последнюю неделю (с 6 по 12 февраля) потеряли на временно захваченных ими территориях еще семь складов с оружием и шесть своих штабов. Украинские Вооруженные силы устроили оккупантам мощную "бавовну".

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Карту "демилитаризации" захватчиков опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Взрывы у оккупантов раздались в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Бавовну" для врага защитники Украины устроили в таких городах:

– Иловайск, Донецкая область – попадание по базам оккупантов;

– Волновахский район, Донецкая область – минус штаб;

– Бердянский район, Запорожская область – минус БК, база и склад ГСМ;

– Скадовский район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус БК;

– Каховский район, Херсонская область – минус БК и база;

– Мелитополь, Запорожская область – минус база;

– Васильевский район, Запорожская область – минус БК;

– Донецк (район) – минус БК и попадание в еще один склад БК.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что за последнюю неделю армия России потеряла 6,5 тысячи своих солдат в боях на территории Украины. Украинские воины уничтожили около 400 единиц вражеского вооружения и техники.

В частности оккупанты потеряли два самолета, два вертолета, 61 ракету, 49 беспилотников, более 60 танков, семь установок ПВО и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 900 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, общие безвозвратные потери врага в живой силе составляют 137,7 тыс. человек.